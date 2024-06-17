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İzmir'de Çiçek Adası'nda çıkan yangın söndürüldü

AA ahaber.com.tr
Giriş: 17.06.2024 07:39
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İzmir’de Çiçek Adası’nda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi... İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Çiçek Adası'nda çıkan yangın söndürüldü. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle yayılan yangını söndürdü. Bölgedeki soğutma çalışmaları da tamamlandı.

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