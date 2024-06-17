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Kocaeli'de denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 17.06.2024 10:46
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Kocaeli’de denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde kaybolan kişinin cesedi bulundu. 15 Haziran'da arkadaşıyla suya giren Elitaş, bir süre sonra gözden kaybolmuş, arkadaşı ise çevredekilerin yardımıyla kurtarılıp Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Elitaş'ın bulunması için arama çalışması başlatılmıştı.

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