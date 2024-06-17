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Meriç Nehri su sporları merkezi olma yolunda

AA ahaber.com.tr
Giriş: 17.06.2024 13:38
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Meriç Nehri su sporları merkezi olma yolunda

Edirne'de adını taşkınlarla duyuran Meriç Nehri'nden, hem enerji hem de turistik açıdan yararlanılması için projeler üretiliyor.

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