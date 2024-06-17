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Gaziantep'te kaçan 12 kurbanlık yakalanarak sahiplerine teslim edildi

AA ahaber.com.tr
Giriş: 17.06.2024 13:44
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Gaziantep’te kaçan 12 kurbanlık yakalanarak sahiplerine teslim edildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan "kurban yakalama timi", arife günü ve Kurban Bayramı'nın ilk iki gününde kaçan 12 kurbanlığı yakalayarak sahiplerine teslim etti.

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