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15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp cinayetinde flaş gelişme! Babası ve eski sevgilisi hakkında karar verildi

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 17.06.2024 13:30 Güncelleme: 17.06.2024 13:36
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15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp cinayetinde flaş gelişme! Babası ve eski sevgilisi hakkında karar verildi

İzmir'de 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp, babasının evinde eski erkek arkadaşı U.E.Y.'nin saldırısına uğradı. Tam 120 bıçak darbesiyle hayattan koparıldı. İfadesinde "Beni aldattığını öğrenince bıçakladım" diyen cani tutuklandı. Kızını U.E.Y. ile yalnız bıraktığı belirlenen babayla ilgili de çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Korkunç olay, geçtiğimiz akşam saatlerinde ilçeye bağlı Arap Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne ve babası ayrı olan 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp, eski erkek arkadaşı U.E.Y. (15) ile birlikte babası İ.U.Ç.'nin (54) evine ziyarete gitmişti. Bir süre sonra çocukları evde bırakarak dışarıya çıkan baba İ.U.Ç., eve döndüğünde kızını kanlar içerisinde yerde yatar vaziyette bulmuştu.

120 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ!

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilmiş, ekiplerce yapılan kontrollerde Çetinalp'in vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı 120'ye yakın bıçak darbesiyle öldürüldüğünün tespit edildiği ortaya çıkmıştı.

Feci şekilde cinayete kurban giden 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp'in cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılmıştı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi U.E.Y., Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanmıştı. Şüphelinin ilk ifadesinde, eski sevgilisi olan Hacer'i kendisini aldattığı için defalarca bıçakladığını ve kaçarken suç aleti bıçağı ve Çetinalp'in cep telefonunu da yanına aldığını söylediği öğrenilmişti. Ayrıca U.E.Y.'nin, Çetinalp'in cep telefonunu kaçış güzergahındaki bir çöp konteynerine attığı da belirlenmişti.

BABA HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN GELİŞME

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında U.E.Y. ve talihsiz kızın babası İ.U.Ç., ekiplerce gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 15 yaşındaki U.E.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, baba İ.U.Ç. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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