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Ayvalık'ta protokol üyeleri kolluk güçleri ve yaşlılarla bayramlaştı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 17.06.2024 09:35
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Ayvalık’ta protokol üyeleri kolluk güçleri ve yaşlılarla bayramlaştı

- Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Kaymakam Hasan Yaman öncülüğündeki protokol üyeleri kolluk güçleri ve yaşlı bakımevi sakinleriyle bayramlaştı. Kurban Bayramı nedeniyle gerçekleşen ziyaretler oldukça samimi bir atmosferde gerçekleşti. Bayramlaşma ziyaretlerine; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman'ın yanı sıra Belediye Başkanı Mesut Ergin, Garnizon Komutanı Personel Albay Hüseyin Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur Yakan, İlçe Emniyet Müdürü İlhan Çakır, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ethem Ganigil, Sahil Güvenlik komutanlığı temsilcileri, Ayvalık Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Osman Özdoğan, gaziler, ve vatandaşlar katıldı.

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