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Manisa Kumru yuvasını bozmamak için evinin balkonunu kullanmıyor

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 17.06.2024 13:56
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Manisa Kumru yuvasını bozmamak için evinin balkonunu kullanmıyor

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir dairenin balkonuna giren kumru, piknik tüpünün üzerine çalılardan yuva yaparak yumurtladı. Kuşun yuvasını bozmak istemediğini dile getiren Satiye Erdal (42), "Bugünlerde piknik tüpünün üzerine yumurtlayan kumru nedeniyle balkonumu kullanmıyorum. Beslediğimiz, baktığımız her hayvanın bize uğur ve şans getirdiğine inanıyorum" dedi.

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