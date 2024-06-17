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İstanbul Havalimanı ikinci uçuş rekorunu kırdı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 17.06.2024 13:59
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İstanbul Havalimanı ikinci uçuş rekorunu kırdı

İstanbul Havalimanı, Kurban Bayramı arefesi olan Cumartesi günü gerçekleştirilen bin 642 seferle en yüksek ikinci uçuş rekorunu kırdı. Tüm zamanların uçuş rekoru, İstanbul'da 11 Haziran 2023'te oynanan Şampiyonlar Ligi final maçı günündeki bin 690 uçuşla kırılmıştı.

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