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Tortum Şelalesi coştu

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 17.06.2024 10:58 Güncelleme: 17.06.2024 10:58
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Tortum Şelalesi coştu

Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan Tortum Şelalesi, Kurban Bayramı'nda da ziyaretçi akınına uğradı.

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