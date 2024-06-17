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Edirne'de sigara izmariti 38 tonluk emeği çöp etti! Buğdaylar küle döndü

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 17.06.2024 00:26 Güncelleme: 17.06.2024 00:27
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Edirne’de sigara izmariti 38 tonluk emeği çöp etti! Buğdaylar küle döndü

Edirne'de sigara izmaritinden çıktığı belirlenen alevler 38 dönümlük buğday tarlasını küle çevirdi. Çıkan tarla yangını ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Meriç ilçesine bağlı Kadıdondurma köyü ve Subaşı beldesi arasında yer alan bir tarlada çıkan yangında 20 bin dönüm alana ekili hasat edilmeyi bekleyen yaklaşık 38 dönüm buğday küle döndü.

YANGIN SEBEBİ PES DEDİRTTİ!

İlk belirlemelere göre sigara izmaritinden çıktığı belirlenen yangın sıcak hava ve rüzgarın da etkisiyle tarlanın tamamını etkisi altına aldı.

Yan tarafında bulunan tarlalara da sıçrayan yangın, itfaiyenin büyük çabasıyla kontrol altına alındı.

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