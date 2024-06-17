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Ankara'da vinç yol tabelasına çarptı: 2 yaralı

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 17.06.2024 00:47
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Ankara’da vinç yol tabelasına çarptı: 2 yaralı

Ankara'da kontrolden çıkan vincin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Yenimahalle Batı bulvarında meydana geldi. S.A (30) idaresindeki 06 CYV 742 plakalı vinç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol tabelasına çarptı.

Kazada sürücü S.A. ile araçta bulunan yeğeni L.A. (12) yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolün ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan L.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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