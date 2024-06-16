Büyükçekmece’de orman yangını! Alevler söndürüldü

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'ndeki İSKİ'ye ait koruma havzasında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

5 DÖNÜMLÜK ALAN ZARAR GÖRDÜ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını bir saatlik müdahalenin ardından söndürdü, ardından soğutma çalışması yapıldı.