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Büyükçekmece'de orman yangını! Alevler söndürüldü

ahaber.com.tr AA
Giriş: 16.06.2024 22:03 Güncelleme: 16.06.2024 22:03
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Büyükçekmece’de orman yangını! Alevler söndürüldü

Son dönemlerde çıkan orman yangınlarından biri de İstanbul Büyükçekmece'de çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine çok sayıda ekip sevk edildi. Çalışmalar sonucu yangın söndürüldü ve yaklaşık 5 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'ndeki İSKİ'ye ait koruma havzasında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

5 DÖNÜMLÜK ALAN ZARAR GÖRDÜ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını bir saatlik müdahalenin ardından söndürdü, ardından soğutma çalışması yapıldı.

Yangında yaklaşık 5 dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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