17 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Bu ilçede herkesin bir lakabı var

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 17.06.2024 09:33
ABONE OL
Bu ilçede herkesin bir lakabı var

Adana'nın Kozan ilçesinde özellikle nostaljik kahvehanede ölen herkes lakabıyla anılıyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör