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Çorum'da dehşet veren olay! Gölete giren genç boğuldu

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 17.06.2024 20:54
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Çorum’da dehşet veren olay! Gölete giren genç boğuldu

Çorum'da, Veyis Sarıerikli (20), serinlemek için girdiği gölette boğuldu. AFAD ekipleri sudan gencin cansız bedenini çıkardı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Evci köyü yakınlarındaki Yenikışla Göletinde meydana geldi.

Serinlemek için gölete giren Veyis Sarıerikli'nin boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden arkadaşları, 112 Acil Çağrı Kerkezinden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gölete giren AFAD ekipleri sudan gencin cansız bedenini çıkardı. Sarıerikli'nin cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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