Bakan Uraloğlu duyurdu! Antalya Havalimanı'nda 2024'ün rekoru kırıldı | Bin 163 uçuş 198 bin 944 yolcu...
Kurban Bayramı'nda 9 günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar, tatile ve memleketlerine gitmek için havalimanlarında yoğunluk oluşturmaya devam ediyor. Son olarak yerli yabancı turistler ise tatil cenneti Antalya'ya akın ederken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda bin 163 uçuş ve 198 bin 944 yolcu ile 2024 yılının rekorunun kırıldığını duyurdu. İşte detaylar...
Kurban Bayramı'nda 9 günlük tatili fırsat bilen tatilciler, hava yolculuğunda yoğunluk oluşturmaya devam ediyor.
Son olarak, Antalya Havalimanı'nda 2024'ün rekoru kırıldı.
Rakamları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı. Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya Havalimanı'nda bin 163 uçuş ve 198 bin 944 yolcu ile 2024 yılının rekorunun kırıldığını belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, X hesabından yaptığı açıklamada "Ulaşımda Zirveye Uçuyoruz" başlığıyla, 15 Haziran 2024 tarihinde Antalya Havalimanı'nda yeni bir rekor kırıldığını duyurdu.
Uraloğlu, "15 Haziran Cumartesi günü Antalya Havalimanı'nda uçak ve yolcu trafiğinde 2024 senesinin rekorunu kırdık!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Babalar Günü'nde Babaları Ağlatacak Mesajlar! Resimli, Duygusal, Komik, Unutulmaz, Anlamlı Babalar Günü Sözleri: 2024'ün En İyileri
- Gizli Boya Kutusunu Görebilen Var mı? Dikkat Ustalarına Meydan Okuyoruz!
- LOKUM GİBİ KAVURMA TARİFİ | Düdüklüde gerçek kavurma nasıl yapılır? Yumuşacık, koyun, kuzu, dana kavurma püf noktası...
- Kurban Keserken okunacak dua ve tekbirler (Diyanet) | Kurban Keserken Tekbir nasıl getirilir? Dua nasıl okunur? Büyükbaş-Küçükbaş...
- Türk boylarından hangisine mensupsunuz? Şehir şehir soyağacı ortaya çıktı: Hemen öğrenin!
- Bayramda marketler açık mı, çalışıyor mu? 2024 BİM, A101, ŞOK Market Kurban Bayramı çalışma saatleri
- Kurban Bayramı Mesajları 2024: 🐄🐑Resimli, dualı, hadisli, kısa, uzun, anlamlı Bayram Tebrik Sözleri! Instagram, Facebook...
- Yarın Babalar Günü mü, ne zaman? Babalar Günü ilk kez hangi tarihte kutlandı? Babalar Günü tarihçesi...
- 1991 1994 1998 2008 SGK girişine erken emeklilik tablosu geldi! Erkek-Kadın prim gün yaş hesabı...
- Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili hangi tarihte bitecek? 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlangıç tarihi...
- 20-21 Haziran resmi tatil mi? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? Resmi ve özel sektör Perşembe, Cuma günleri çalışacak mı?
- Galatasaray’da taş çatlatacak transfer! Fitili ateşledi: O isimle taraftar coşacak