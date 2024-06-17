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Bakan Uraloğlu duyurdu! Antalya Havalimanı'nda 2024'ün rekoru kırıldı | Bin 163 uçuş 198 bin 944 yolcu...

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 17.06.2024 19:19 Güncelleme: 17.06.2024 20:03
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Bakan Uraloğlu duyurdu! Antalya Havalimanı’nda 2024’ün rekoru kırıldı | Bin 163 uçuş 198 bin 944 yolcu...

Kurban Bayramı'nda 9 günlük tatili fırsat bilen vatandaşlar, tatile ve memleketlerine gitmek için havalimanlarında yoğunluk oluşturmaya devam ediyor. Son olarak yerli yabancı turistler ise tatil cenneti Antalya'ya akın ederken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda bin 163 uçuş ve 198 bin 944 yolcu ile 2024 yılının rekorunun kırıldığını duyurdu. İşte detaylar...

Kurban Bayramı'nda 9 günlük tatili fırsat bilen tatilciler, hava yolculuğunda yoğunluk oluşturmaya devam ediyor.

Son olarak, Antalya Havalimanı'nda 2024'ün rekoru kırıldı.




Rakamları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı. Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya Havalimanı'nda bin 163 uçuş ve 198 bin 944 yolcu ile 2024 yılının rekorunun kırıldığını belirtti.





Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, X hesabından yaptığı açıklamada "Ulaşımda Zirveye Uçuyoruz" başlığıyla, 15 Haziran 2024 tarihinde Antalya Havalimanı'nda yeni bir rekor kırıldığını duyurdu.





Uraloğlu, "15 Haziran Cumartesi günü Antalya Havalimanı'nda uçak ve yolcu trafiğinde 2024 senesinin rekorunu kırdık!

Uçuş Sayısı; bin 163, yolcu sayısı; 198 bin 944. Her alanda konforla ulaştıran eserlerle Türkiye hızlanıyor" ifadelerini kullandı.

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