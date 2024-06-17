Bakan Uraloğlu duyurdu! Antalya Havalimanı’nda 2024’ün rekoru kırıldı | Bin 163 uçuş 198 bin 944 yolcu...







Rakamları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı. Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya Havalimanı'nda bin 163 uçuş ve 198 bin 944 yolcu ile 2024 yılının rekorunun kırıldığını belirtti.