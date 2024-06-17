17 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Ayvalık açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 17.06.2024 00:49
ABONE OL
Ayvalık açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 22 düzensiz göçmen yakalandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör