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Antalya'da korku dolu anlar! Batma tehlikesindeki tekne ekipleri harekete geçirdi | 3 kişi kurtarıldı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 17.06.2024 23:46
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Antalya’da korku dolu anlar! Batma tehlikesindeki tekne ekipleri harekete geçirdi | 3 kişi kurtarıldı

Korku dolu anlar Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşandı. Kayalıklara çarpan ve batma tehlikesindeki özel tekne ekipleri harekete geçirdi. Teknedekilerin yardım çağrısı üzerine sahil güvenlik ekipleri, teknede bulunan 3 kişiyi kurtardı.

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