Samsun'da 2 gün önce yanan fabrika yeniden alevlendi!
Samsun’da gece saatlerine doğru alevleri gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Fraklı bir fabrikada yangın çıktığı düşünülürken 2 gün önce yanan ve 9 itfaiye erinin yaralandığı bebek bezi fabrikasının tekrardan alevlendiği öğrenildi.
Sanayiden dumanlar ve alevler çıktığını gören vatandaşlar, gece karanlığındaki yangının civardaki başka bir plastik fabrikasında çıktığını zannederek 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdiler. Son dönemde oldukça fazla sayıda çıkan fabrika yangınlarına bir yenisi daha eklendiğini düşünen ekipler teyakkuza geçti.
9 İTFAİYE ERİ YARALANMIŞTI
Olay yerine giden ekipler, yangının ihbar edilen plastik fabrikasında değil, daha önce de yanan ve çatısının çökmesi sonucu 9 itfaiye erinin yaralandığı bebek bezi fabrikasının içinde çıktığını tespit ettiler.
KONTROL ALTINA ALINDI
Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına aldı. Yangının kontrol altına alındığı fabrikadan çıkan dumanlar ise gecenin karanlığında bile uzaktan görüldü.
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