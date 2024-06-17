17 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Samsun'da 2 gün önce yanan fabrika yeniden alevlendi!

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 17.06.2024 01:30 Güncelleme: 17.06.2024 01:31
ABONE OL
Samsun’da 2 gün önce yanan fabrika yeniden alevlendi!

Samsun’da gece saatlerine doğru alevleri gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Fraklı bir fabrikada yangın çıktığı düşünülürken 2 gün önce yanan ve 9 itfaiye erinin yaralandığı bebek bezi fabrikasının tekrardan alevlendiği öğrenildi.

Yangın, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan ve 2 gün önce de yanan Pedo bebek bezi fabrikasında gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi.

Sanayiden dumanlar ve alevler çıktığını gören vatandaşlar, gece karanlığındaki yangının civardaki başka bir plastik fabrikasında çıktığını zannederek 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdiler. Son dönemde oldukça fazla sayıda çıkan fabrika yangınlarına bir yenisi daha eklendiğini düşünen ekipler teyakkuza geçti.

9 İTFAİYE ERİ YARALANMIŞTI

Olay yerine giden ekipler, yangının ihbar edilen plastik fabrikasında değil, daha önce de yanan ve çatısının çökmesi sonucu 9 itfaiye erinin yaralandığı bebek bezi fabrikasının içinde çıktığını tespit ettiler.

KONTROL ALTINA ALINDI

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına aldı. Yangının kontrol altına alındığı fabrikadan çıkan dumanlar ise gecenin karanlığında bile uzaktan görüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör