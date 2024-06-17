Samsun’da 2 gün önce yanan fabrika yeniden alevlendi!

9 İTFAİYE ERİ YARALANMIŞTI

Olay yerine giden ekipler, yangının ihbar edilen plastik fabrikasında değil, daha önce de yanan ve çatısının çökmesi sonucu 9 itfaiye erinin yaralandığı bebek bezi fabrikasının içinde çıktığını tespit ettiler.

KONTROL ALTINA ALINDI

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına aldı. Yangının kontrol altına alındığı fabrikadan çıkan dumanlar ise gecenin karanlığında bile uzaktan görüldü.