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Yaralılara müdahale eden vatandaşları “bırakın ölsün” diyerek uzaklaştırdı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 16.06.2024 14:14 Güncelleme: 16.06.2024 14:17
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Yaralılara müdahale eden vatandaşları “bırakın ölsün” diyerek uzaklaştırdı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde 1 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavgada saldırganın abisi, iddialara göre yaralılara müdahale eden vatandaşları uzaklaştırarak “bırakın ölsün” deyip küfürler ettiği görüntüler ortaya çıktı.

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