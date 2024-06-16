16 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Minibüs aydınlatma direğine çarpıp yan yattı: 5 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 16.06.2024 14:12 Güncelleme: 16.06.2024 14:12
ABONE OL
Minibüs aydınlatma direğine çarpıp yan yattı: 5 yaralı

Eskişehir'de sürücüsünün kontrolden çıkan servis aydınlatma direğine çarpıp karşı şeride geçerek yan yattı. Kazada minibüsteki 5 kişi yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör