İstanbul'da Kurban Bayramı sakinliği! Trafik yok denecek kadar az...
Kurban Bayramı nedeniyle memleketlerine giden vatandaşların ardından İstanbul trafiğinde sakinlik yaşanıyor. Şehir genelinde trafik yoğunluğu saat 13.40 itibarıyla yüzde 26 olarak kaydedildi. İşte detaylar...
İstanbul'da vatandaşların bayramın birinci gününü kurban keserek geçirmesi nedeniyle trafikte sakinlik yaşanıyor.
Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla bazı vatandaşlar bu zamanı memleketlerinde ve yazlık beldelerde geçirmek için şehir dışına çıkarken bazıları da bayramı İstanbul'da karşıladı.
KENT GENELİNDE TRAFİK SAKİN
Bayram namazının ardından birçok kişinin bugünü kurban keserek geçirmesi nedeniyle kesim alanlarının bulunduğu bölgelerde hareketlilik yaşanıyor.
Kesim alanlarının kurulduğu Sultangazi, Arnavutköy, Esenyurt, Başakşehir, Çatalca, Ataşehir, Maltepe, Ümraniye gibi ilçelerin bazı noktalarında trafik yoğunluğu oluşurken, kent genelinde ise trafiğin sakin olduğu görüldü.
İBB Cep Trafik uygulamasına göre kentteki trafik yoğunluğu saat 13.40 itibarıyla yüzde 26 olarak kaydedildi.
ADALAR'A GİDEN İSKELELER YOĞUN
Kurban Bayramı'nın ilk gününde gezmek amacıyla Adalar'a gitmek isteyenler, Kadıköy'deki Beşiktaş İskelesi'nde yoğunluğa neden oldu.
Normal zamanlarda yoğunluğun yaşandığı Kadıköy İskelesi ve Rıhtım Meydanı'ndaki otobüs durakları ile Üsküdar'daki Marmaray istasyonu ve Mihrimah Sultan Camisi önündeki otobüs duraklarının boş kaldığı gözlendi.
Kent genelindeki toplu taşıma istasyonları ve aktarma noktaları ile toplu taşıma araçlarında da sakinliğin hakim olduğu görüldü.
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