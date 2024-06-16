16 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Yangından dönerken kaza geçiren orman personeli hayatını kaybetti

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 16.06.2024 09:44
ABONE OL
Yangından dönerken kaza geçiren orman personeli hayatını kaybetti

İzmir'in Bayındır ilçesinde çıkan yangına müdahale ettikten sonra görev yerine dönerken arazöz ile kaza geçiren orman personeli Serkan Topkaya hayatını kaybetti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör