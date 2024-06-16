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Kurbanlık danayı zapt etmeye çalıştılar

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 16.06.2024 09:45
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Kurbanlık danayı zapt etmeye çalıştılar

Bursa'da bir grup aldıkları kurbanlık danayı kaçırınca iplerle durdurmaya çalıştı. 5 kişinin zapt etmeye çalıştığı dana sahiplerini bir hayli uğraştırdı.

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