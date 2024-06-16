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Kavurucu sıcaklarda kalbin iş yükü ve kalp kriz riski artar

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 16.06.2024 09:43
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Kavurucu sıcaklarda kalbin iş yükü ve kalp kriz riski artar

Yaz aylarında havanın ısınmasının damarlarda genişlemeye, sıvı ve tuz kaybına, kalp atışlarının hızlanmasına, kalbin iş yükünün ve kanın pıhtılaşma eğiliminin artmasına neden olabileceğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Özgür Mete, bu sebeple risk grubunda olan kişilerin kalp krizi geçirme oranının da arttığını söyledi.

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