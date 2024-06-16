Sürüdeki koyunun peşinden 27 koyun daha uçuruma atlayıp telef oldu

Mahalle sakinlerine ait 600 koyunlu sürü, çobanlar tarafından sarp kayalıkların bulunduğu bölgede otlatılırken, öndeki bir koyun karşı yamaca geçmek için atladı. Uçuruma düşen koyunun ardından 27 koyun daha atladı.

Çobanın haber vermesi üzerine, olay yerine gelen koyun sahipleri, kendi hayvanlarını tespit etmeye çalıştı.

Mahalle halkı olayı Başkale Kaymakamlığı ve ilçe Tarım Hayvancılık Müdürlüğüne de bildirerek yardım istedi. Ölen 28 koyunun Bekir Demir ve Ümit Eçeri'ye ait olduğu belirtildi.