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Kümese giren en zehirli yılanlardan koca engerek doğal ortamına bırakıldı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 16.06.2024 15:13 Güncelleme: 16.06.2024 15:13
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Kümese giren en zehirli yılanlardan koca engerek doğal ortamına bırakıldı

Tunceli'de kümese giren ve Türkiye'nin en zehirli yılan türleri arasında bulunan koca engerek, doğa koruma ve itfaiye görevlileri tarafından yakalanarak yeniden doğal ortamına bırakıldı.

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