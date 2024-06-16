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Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırının zanlısı tutuklandı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 16.06.2024 09:53
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Şanlıurfa’da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırının zanlısı tutuklandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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