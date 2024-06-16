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Diyarbakır'da bayram namazı sonrası İsrail protesto edildi

AA ahaber.com.tr
Giriş: 16.06.2024 09:55
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Diyarbakır’da bayram namazı sonrası İsrail protesto edildi

Diyarbakır'da Peygamber Sevdalıları Platformu üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

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