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Kapıkule'de sırada bekleyen tır şoförleri bayrama ailelerinden uzakta girdi

AA ahaber.com.tr
Giriş: 16.06.2024 09:48
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Kapıkule’de sırada bekleyen tır şoförleri bayrama ailelerinden uzakta girdi

Edirne'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki tır parklarında çıkış için sıra bekleyen tır şoförleri, Kurban Bayramı'na ailelerinden uzakta buruk girdi.

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