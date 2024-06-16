Rize'de feci kaza! Bariyerlere çarpma sonrası bir aile yok oldu...
Rize'nin İyidere ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki Gülcan Bal (40) ile çocukları Burak (12) ve Mert (16) hayatını kaybetti, sürücü Ümit Bal (41) ile oğlu Mehmet Ziya (5) ağır yaralandı. Tedavileri süren Ümit Bal ile oğlu Mehmet Ziya'nın hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Rize'nin İyidere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Karadeniz Sahil Yolu Rize-Trabzon istikametinde, Ümit Bal'ın (41) kullandığı 43 HC 293 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
HASTANEYE KALDIRILIP HAYATINI KAYBETTİLER
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile eşi Gülcan (40), çocukları Burak (12), Mert (16) ve Mehmet Ziya Bal (5) yaralandı.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Mert, Burak ve Gülcan Bal, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ümit ve Mehmet Ziya Bal'ın tedavileri, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.
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