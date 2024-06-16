Rize’de feci kaza! Bariyerlere çarpma sonrası bir aile yok oldu...

HASTANEYE KALDIRILIP HAYATINI KAYBETTİLER

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile eşi Gülcan (40), çocukları Burak (12), Mert (16) ve Mehmet Ziya Bal (5) yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Mert, Burak ve Gülcan Bal, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ümit ve Mehmet Ziya Bal'ın tedavileri, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.