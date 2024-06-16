Antalya’da sahillerdeki yoğunluk iki katına çıktı

Bir başka tatilci Levent Kaynak da, Antalya'nın çok güzel bir şehir olduğunu ve bayramı mükemmel olarak geçirdiğini ifade etti. Öte yandan kent sakinlerinin kurban kesim ve ziyaret telaşını atlatmasının ardından bu yoğunluğunun diğer günlerde artacağı ön görülüyor.

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