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Otomobil şarampole devrildi! 3'ü çocuk 6 yaralı

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 16.06.2024 20:12
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Otomobil şarampole devrildi! 3’ü çocuk 6 yaralı

Kütahya’da sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilip takla atan ve ters dönen otomobilde 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya-Eskişehir karayolu 26'ncı kilometresinde meydana geldi.

Kırgızistan uyruklu Abdilbosit Kochorov yönetimindeki 34 FJU 592 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Şarampole devrilen otomobil takla atarak ters döndü. Kazada, aynı aileden 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralıları ambulanstaki ilk müdahalelerinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi acil servisine kaldırdı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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