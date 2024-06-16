Malatya'da deprem! AFAD ilk detayları duyurdu
AFAD, Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Akçadağ ilçesinde 7 km derinlikte gerçekleşti.
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Akçadağ (Malatya)
Tarih:2024-06-16
Saat:20:24:51 TSİ
Enlem:38.26667 N
Boylam:37.80972 E
Derinlik:7 km
AFAD 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ
2024-06-16 20:24:5138.2666737.809727.0MW4.4Akçadağ (Malatya)Detay
2024-06-16 19:28:3536.6319436.372787.0ML1.6Kırıkhan (Hatay)Detay
2024-06-16 19:23:0037.4427836.9888913.13ML1.3Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)Detay
2024-06-16 19:21:5536.428.784176.85ML1.6Akdeniz - [31.12 km] Fethiye (Muğla)Detay
2024-06-16 19:17:4336.1202829.2797210.13ML1.6Akdeniz - [17.58 km] Kaş (Antalya)Detay
2024-06-16 19:16:0640.8752831.693066.77ML0.8Merkez (Bolu)Detay
2024-06-16 18:49:2042.4052843.4455616.95MW4.1Sachkhere, Imereti (Gürcistan) - [105.22 km] Posof (Ardahan)Detay
2024-06-16 18:42:3742.4936143.478.66MW4.5Oni, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [114.78 km] Posof (Ardahan)Detay
2024-06-16 18:39:1136.4236.278335.08ML1.4Kırıkhan (Hatay)Detay
2024-06-16 18:25:3738.5839.389445.72ML1.2Merkez (Elazığ)Detay
2024-06-16 17:50:4038.017538.219177.0ML1.2Çelikhan (Adıyaman)Detay
2024-06-16 17:42:0740.2430634.760837.9ML1.0Alaca (Çorum)Detay
2024-06-16 16:59:0736.7002836.386396.99ML2.2Hassa (Hatay)
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Babalar Günü'nde Babaları Ağlatacak Mesajlar! Resimli, Duygusal, Komik, Unutulmaz, Anlamlı Babalar Günü Sözleri: 2024'ün En İyileri
- Gizli Boya Kutusunu Görebilen Var mı? Dikkat Ustalarına Meydan Okuyoruz!
- LOKUM GİBİ KAVURMA TARİFİ | Düdüklüde gerçek kavurma nasıl yapılır? Yumuşacık, koyun, kuzu, dana kavurma püf noktası...
- Kurban Keserken okunacak dua ve tekbirler (Diyanet) | Kurban Keserken Tekbir nasıl getirilir? Dua nasıl okunur? Büyükbaş-Küçükbaş...
- Türk boylarından hangisine mensupsunuz? Şehir şehir soyağacı ortaya çıktı: Hemen öğrenin!
- Bayramda marketler açık mı, çalışıyor mu? 2024 BİM, A101, ŞOK Market Kurban Bayramı çalışma saatleri
- Kurban Bayramı Mesajları 2024: 🐄🐑Resimli, dualı, hadisli, kısa, uzun, anlamlı Bayram Tebrik Sözleri! Instagram, Facebook...
- Yarın Babalar Günü mü, ne zaman? Babalar Günü ilk kez hangi tarihte kutlandı? Babalar Günü tarihçesi...
- 1991 1994 1998 2008 SGK girişine erken emeklilik tablosu geldi! Erkek-Kadın prim gün yaş hesabı...
- Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili hangi tarihte bitecek? 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlangıç tarihi...
- 20-21 Haziran resmi tatil mi? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? Resmi ve özel sektör Perşembe, Cuma günleri çalışacak mı?
- Galatasaray’da taş çatlatacak transfer! Fitili ateşledi: O isimle taraftar coşacak