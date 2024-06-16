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Malatya'da deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

ahaber.com.tr
Giriş: 16.06.2024 20:33 Güncelleme: 16.06.2024 21:25
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Malatya’da deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

AFAD, Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Akçadağ ilçesinde 7 km derinlikte gerçekleşti.

AFAD, Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Büyüklük:4.4 (Mw)

Yer:Akçadağ (Malatya)

Tarih:2024-06-16

Saat:20:24:51 TSİ

Enlem:38.26667 N

Boylam:37.80972 E

Derinlik:7 km

AFAD 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ

2024-06-16 20:24:5138.2666737.809727.0MW4.4Akçadağ (Malatya)Detay

2024-06-16 19:28:3536.6319436.372787.0ML1.6Kırıkhan (Hatay)Detay

2024-06-16 19:23:0037.4427836.9888913.13ML1.3Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)Detay

2024-06-16 19:21:5536.428.784176.85ML1.6Akdeniz - [31.12 km] Fethiye (Muğla)Detay

2024-06-16 19:17:4336.1202829.2797210.13ML1.6Akdeniz - [17.58 km] Kaş (Antalya)Detay

2024-06-16 19:16:0640.8752831.693066.77ML0.8Merkez (Bolu)Detay

2024-06-16 18:49:2042.4052843.4455616.95MW4.1Sachkhere, Imereti (Gürcistan) - [105.22 km] Posof (Ardahan)Detay

2024-06-16 18:42:3742.4936143.478.66MW4.5Oni, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [114.78 km] Posof (Ardahan)Detay

2024-06-16 18:39:1136.4236.278335.08ML1.4Kırıkhan (Hatay)Detay

2024-06-16 18:25:3738.5839.389445.72ML1.2Merkez (Elazığ)Detay

2024-06-16 17:50:4038.017538.219177.0ML1.2Çelikhan (Adıyaman)Detay

2024-06-16 17:42:0740.2430634.760837.9ML1.0Alaca (Çorum)Detay

2024-06-16 16:59:0736.7002836.386396.99ML2.2Hassa (Hatay)

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