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Ormancılardan tatilcilere yangın uyarısı!

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 16.06.2024 00:39
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Ormancılardan tatilcilere yangın uyarısı!

Hava sıcaklıklarının artmasıyla orman yangınları son günlerde artmaya devam ediyor. Bunun önüne geçmek amacıyla Muğla bölgesinde polis ve jandarma kontrol noktalarında tatilcilere orman yangınlarına karşı uyarıcı ve bilgilendirici broşür dağıtılıyor.

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