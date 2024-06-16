Kocaeli’de kayalıklarda fotoğraf faciası! Denize düşen kızını kurtarmak isterken canından oldu





Denizin dalgalı olması sebebiyle çırpınan kız, babası ve abisi denizden çıkamadı. Durumu fark edenler 112 Acil Çağrı merkezine haber vererek yardım etti. İhbar üzerine dalgıçlar, sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye intikal etti.