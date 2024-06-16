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Kocaeli'de kayalıklarda fotoğraf faciası! Denize düşen kızını kurtarmak isterken canından oldu

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 16.06.2024 00:35 Güncelleme: 16.06.2024 00:35
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Kocaeli’de kayalıklarda fotoğraf faciası! Denize düşen kızını kurtarmak isterken canından oldu

Kan donduran olay Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaşandı. Kayalıklarda fotoğraf çektirmek isteyen genç kız denize düştü. Bunun üzerine kızını kurtarmak için denize atlayan baba canından oldu. Abi son anda kurtarılırken genç kızın sağlık durunun ağır olduğu öğrenildi.

Kandıra ilçesi Babalı Sahili'nde ailesi ile birlikte yazlıklarına gelen Havvanur Yavuz, kayalıklarda fotoğraf çektirmek istedi.



Ayakları kayan genç kız, denize düşerken, babası Mehmet ile abisi Ömer Yavuz peşinden atladı.



Denizin dalgalı olması sebebiyle çırpınan kız, babası ve abisi denizden çıkamadı. Durumu fark edenler 112 Acil Çağrı merkezine haber vererek yardım etti. İhbar üzerine dalgıçlar, sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye intikal etti.



Genç kız, abisi ve babası denizden çıkarıldı. Uzun süre kalp masajı yapılan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.



Baba Mehmet Yavuz'un yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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