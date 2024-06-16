Bayrama arefesinde katliam gibi kaza! Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var





Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sonucu yaralanan sürücüler ile minibüsteki 8 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.