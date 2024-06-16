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Bayrama arefesinde katliam gibi kaza! Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 16.06.2024 01:43
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Bayrama arefesinde katliam gibi kaza! Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Bayrama sayılı saatler kala kaza Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Otomobil ile çarpışan minibüs, savrularak, oto yedek parça dükkanına daldı. Yaşanan kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Bayrama sayılı saatler kala korkunç kaza, saat 20.45 sıralarında Beşevler Küçük Sanayi Sitesi, 4'ncü ve 5'nci blok kavşağında meydana geldi.





Mustafa K. yönetimindeki 16 M 10288 plakalı minibüs, Arif D. Yönetimindeki 16 BAD 816 plakalı otomobille çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs, yol kenarında bulunan oto yedek parça dükkanına çarparak dururken, kazanın şiddetiyle minibüsün otomatik kapısının açılması sonucu bir yolcu yola savruldu.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sonucu yaralanan sürücüler ile minibüsteki 8 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

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