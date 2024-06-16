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Bursa'da kaçan kurbanlıklar ortalığı birbirine kattı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 16.06.2024 13:58 Güncelleme: 16.06.2024 13:58
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Bursa’da kaçan kurbanlıklar ortalığı birbirine kattı

Bursa'da kesim sırasında sahiplerinin elinden kurtulan boğa ortalığı birbirine kattı.

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