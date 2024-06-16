Kayseri'de dehşet veren olay! Kurban eti verilmeyince kendini asmaya çalıştı
Kayseri'nin Talas ilçesinde iddiaya göre kurban eti verilmeyen bir kişi, bunalıma girerek kendisini elektrik direğine asmaya çalıştı. Durumu fark eden kurban kesim alanındaki kasaplar ipi keserek şahsı kurtardı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Talas ilçesi Reşadiye Mahallesi'ndeki kurban kesim yerinde meydana geldi.
İddiaya göre, eşi ile kurban kesim yerine sakatat ve et toplamak için gelen, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ali B. İle Talas Belediyesi zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı.
KURBAN ETİ VERİLMEDİ KENDİNİ ASTI
Çevredekileri rahatsız ettiğini söyleyen zabıta ekiplerine tepki gösteren Ali B., kurban kesim yerinin dışında bulunan elektrik direğine ip bağlayarak kendini aşağı doğru bıraktı.
ÇEVREDEKİLER İPİ KESEREK KURTARDI
Çevredekiler ipi keserek Ali B.'yi kurtardı, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ali B., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ali B.'nin bilincinin kapalı olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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