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Kurban keserken kalp krizi geçirip bıçağın üzerine düştü! İstanbul'da acı olay...

ahaber.com.tr
Giriş: 16.06.2024 14:55 Güncelleme: 16.06.2024 14:55
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Kurban keserken kalp krizi geçirip bıçağın üzerine düştü! İstanbul’da acı olay...

İstanbul Arnavutköy'de kasaplık yapan 56 yaşındaki adam, kalp krizi geçirerek elindeki bıçağın üzerine düşerek hayatını kaybetti. Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan şahsın yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği belirtildi. İşte detaylar...

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