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Yüksekova'da dolu yağışı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 16.06.2024 13:08 Güncelleme: 16.06.2024 15:06
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Yüksekova’da dolu yağışı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bayramın ilk günü yağan dolu şaşırttı.

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