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Kurbanlık tellerde asılı kaldı! Adana'da şaşırtan görüntü! Damdan aşağıya atladı...

ahaber.com.tr
Giriş: 16.06.2024 14:40 Güncelleme: 16.06.2024 14:45
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Kurbanlık tellerde asılı kaldı! Adana’da şaşırtan görüntü! Damdan aşağıya atladı...

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde kesilmek üzere olan kurban, sahiplerinden kurtularak damdan atlayınca tele takıldı. Havada asılı olan kurban kurtarılarak kesildi. İşte detaylar...

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde kurbanlık keçi, kesilmek üzereyken damdan atlayınca tele takıldı. Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir kurbanlık keçi sahibi tarafından kesilmek üzere iki katlı müstakil evin damına çıkarıldı.

DAMDAN ATLADI

Keçi, kesileceği sırada kasabın elinden kurtularak damdan atladı.

HAVADA ASILI KALDI

Kasap ve kurbanlığın sahibi sokağa baktıklarında keçinin evin önünden geçen telefon teline boynuzundan takılarak havada asılı kaldığını fark etti. Daha sonra keçi, olay yerine getirilen kamyonun üzerine çıkan kişilerce bulunduğu yerden kurtarıldı.

KASAP TARAFINDAN KESİLDİ

Keçinin kurtarıldıktan sonra kasap tarafından kesildiği öğrenildi.

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