Kurbanlık tellerde asılı kaldı! Adana’da şaşırtan görüntü! Damdan aşağıya atladı...

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde kurbanlık keçi, kesilmek üzereyken damdan atlayınca tele takıldı. Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir kurbanlık keçi sahibi tarafından kesilmek üzere iki katlı müstakil evin damına çıkarıldı.