16 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor

AA ahaber.com.tr
Giriş: 16.06.2024 09:56
ABONE OL
Kurban Bayramı’nın ilk gününde Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde Kurban Bayramı'nın ilk günü akıcı yoğunluk yaşanıyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör