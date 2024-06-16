16 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Kurban Bayramında hava nasıl olacak? Meteoroloji haritaları güncellendi! O illerde yağış bekleniyor...

ahaber.com.tr
Giriş: 16.06.2024 09:56 Güncelleme: 16.06.2024 09:59
ABONE OL
Kurban Bayramında hava nasıl olacak? Meteoroloji haritaları güncellendi! O illerde yağış bekleniyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kurban Bayramı'na ilişkin hava tahminlerini yayınladı. Buna göre yurtta çoğu ilde güneşli hava görülmesi beklenirken, doğu illerinde yağış etkili olacak. İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporunda yurt genelinde havanın genel olarak güneşli geçeceği kaydedilirken, doğu illerinde yağış bekleniyor.

DOĞU'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri, Sinop'un iç kesimleri, Erzurum, Van ve Hakkari'nin doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

TOZ TAŞINIMINA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Rize ve Kars çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı bekleniyor.

SICAKLIKLAR YÜKSEK SEYREDECEK

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde artacağı, kuzey ve doğu kesimlerde bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Ege'nin güney kesimlerinde kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor.

PAZAR

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör