Kurban Bayramında hava nasıl olacak? Meteoroloji haritaları güncellendi! O illerde yağış bekleniyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporunda yurt genelinde havanın genel olarak güneşli geçeceği kaydedilirken, doğu illerinde yağış bekleniyor.

DOĞU'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri, Sinop'un iç kesimleri, Erzurum, Van ve Hakkari'nin doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.