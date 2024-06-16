16 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Kağıthane'de kurbanlık boğa otoparka girdi: Ekiplerle köşe kapmaca oynadı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 16.06.2024 09:57
ABONE OL
Kağıthane’de kurbanlık boğa otoparka girdi: Ekiplerle köşe kapmaca oynadı

Kağıthane'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa otoparka girdi. Dakikalarca sahibiyle köşe kapmaca oynayan boğa, ekiplere zor anlar yaşattı. Uyutucu iğne ile bayıltılan boğa güçlükle ele geçirildi. Yaşananlar kameralara yansıdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör