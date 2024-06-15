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Kayseri'de 7 bin 215 sürücü ve araç denetlendi

ahaber.com.tr AA
Giriş: 15.06.2024 23:50
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Kayseri’de 7 bin 215 sürücü ve araç denetlendi

Kayseri'de Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında toplam 7 bin 215 sürücü ve araç denetlendi.

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