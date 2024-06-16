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Kırklareli’nde polis ve bekçilere Babalar Günü sürprizi

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 16.06.2024 13:03 Güncelleme: 16.06.2024 13:04
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Kırklareli’nde polis ve bekçilere Babalar Günü sürprizi

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü tarafından polis ve bekçilere Babalar Günü sürprizi yapıldı.

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