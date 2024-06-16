16 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 15'e düştü

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 16.06.2024 13:09
ABONE OL
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 15’e düştü

9 günlük Kurban Bayramı tatilini tatil beldelerinde ve memleketlerinde geçirmek isteyenlerin şehir dışına çıkmasıyla İstanbul trafiğinde yoğunluk azaldı. Kurban Bayramının ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde 15 seviyelerine düştü. Otoyol ve şehir içindeki ana caddeler bomboş kaldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör