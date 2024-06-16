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Karadeniz'e giren 16 yaşındaki çocuk kayboldu

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 16.06.2024 12:54
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Karadeniz’e giren 16 yaşındaki çocuk kayboldu

Çorum'dan Düzce'nin Akçakoca ilçesine bayram tatiline gelen 16 yaşındaki İbrahim Kolcu, denizde kayboldu. Çocuğu arama çalışmalarına başlandı.

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