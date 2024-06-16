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Kazada vefat eden Oğuz Murat Aci'nin babası oğlunun kabrini ziyaret etti

ahaber.com.tr AA
Giriş: 16.06.2024 17:46
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Kazada vefat eden Oğuz Murat Aci’nin babası oğlunun kabrini ziyaret etti

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, şüpheli Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok'un ABD'de tutuklanmasına ilişkin, "Amerika'da, Türkiye'de hapiste yatmışlar, benim için önemli değil. Önemli olan adaletin yerini bulması." dedi. Öte yandan acılı baba Özer Aci, "Sağ olsunlar, devlet büyüklerimiz, Adalet Bakanımız, milletvekillerimiz hep yanımızda oldular. Bu babayı, acılı anneyi kırmadılar, tek başıma mücadele etmedim" ifadelerini kullandı.

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