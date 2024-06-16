Kağıthane’de korkunç kaza! Otomobil ile taksi kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Araç içinde sıkışan sürücü Abbas Çınar itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

"BİR ANDA KAFA KAFAYA GELDİĞİMİZİ GÖRDÜM"

Taksi şoförü Hüseyin Can "Bir anda kafa kafaya geldiğimizi gördüm.İKki araba sağa kaçtı" diye konuştu. Çınar idaresindeki otomobilin tasiye çarpmadan önce vurduğu aracın sürücüsü "Otomobil bir anda orta kaldırımın üzerinden üzerimize fırladı. Karşı Caddeden gelip havalandı ben sağa kırıp kaçmaya çalıştım ama yine de vurdu" dedi.

Bir görgü tanığı ise, "Otomobil karşı şeritten gelirken kaldırımı aşıp karşı şeride geçtikten kırmızı araba sağa kırdı ama kurtaramadı sonra da taksiyle çarpıştı" diye konuştu. Uzun süre aksayan trafik kazalı araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.